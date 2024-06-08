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08 июня, 13:00

Город

"Мой район. Новости": кафе и рестораны в Москве украсили свои веранды цветами

"Мой район. Новости": кафе и рестораны в Москве украсили свои веранды цветами

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Более 250 кафе и ресторанов украсили свои летние веранды цветами в центре Москвы в рамках проекта по сезонному оформлению.

Для этого владельцы заведений используют герань, петунью, фикус, плющ и туи, а в качестве оттенков выбирают зеленый, розовый, красный, желтый, фиолетовый и голубой цвет. Среди ресторанов и кафе будет проведен конкурс на лучшее сезонное оформление.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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