19 марта, 00:45Транспорт
"Мой район. Новости": полуторотысячный электробус доставили в парк "Салтыковка"
Завершены монолитные работы пересадки со станции большой кольцевой линии "Электрозаводская" на синюю ветку. Строители демонтировали последнюю преграду – кирпичную стену. Сейчас в реставрационных мастерских восстанавливают исторические горельефы.
Большая кольцевая линия метро работает уже год. Это самое протяженное в мире метрокольцо. На 70 километрах расположена 31 станция. Еще на стадии проекта инженеры заложили возможности для создания новых пересечений БКЛ с перспективными радиальными ветками.
В парк "Салтыковка" привезли полуторотысячный электробус. Это новое достижение по количеству экологичного транспорта в столице. Весь автопарк полностью российского производства. Большое внимание уделяется его обслуживанию.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".