Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 00:45

Транспорт

"Мой район. Новости": полуторотысячный электробус доставили в парк "Салтыковка"

"Мой район. Новости": полуторотысячный электробус доставили в парк "Салтыковка"

Москвичам рассказали о главных новостях 18 марта

Навигационные интерактивные терминалы появились на всех московских вокзалах

Собянин: по Москве курсируют уже более 1,5 тыс электробусов

Новости часа: более 800 электробусов поставят в Москву в 2024 году

Собянин: по Москве курсирует уже более 1,5 тыс электробусов

Собянин: по Москве курсирует уже более 1,5 тыс электробусов

"Деньги 24": у столичных автодилеров почти закончились машины на складах

Терминалы с 3D-картой установили на всех городских вокзалах Москвы

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Завершены монолитные работы пересадки со станции большой кольцевой линии "Электрозаводская" на синюю ветку. Строители демонтировали последнюю преграду – кирпичную стену. Сейчас в реставрационных мастерских восстанавливают исторические горельефы.

Большая кольцевая линия метро работает уже год. Это самое протяженное в мире метрокольцо. На 70 километрах расположена 31 станция. Еще на стадии проекта инженеры заложили возможности для создания новых пересечений БКЛ с перспективными радиальными ветками.

В парк "Салтыковка" привезли полуторотысячный электробус. Это новое достижение по количеству экологичного транспорта в столице. Весь автопарк полностью российского производства. Большое внимание уделяется его обслуживанию.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика