"Мой район. Новости": полуторотысячный электробус доставили в парк "Салтыковка"

Завершены монолитные работы пересадки со станции большой кольцевой линии "Электрозаводская" на синюю ветку. Строители демонтировали последнюю преграду – кирпичную стену. Сейчас в реставрационных мастерских восстанавливают исторические горельефы.

Большая кольцевая линия метро работает уже год. Это самое протяженное в мире метрокольцо. На 70 километрах расположена 31 станция. Еще на стадии проекта инженеры заложили возможности для создания новых пересечений БКЛ с перспективными радиальными ветками.

В парк "Салтыковка" привезли полуторотысячный электробус. Это новое достижение по количеству экологичного транспорта в столице. Весь автопарк полностью российского производства. Большое внимание уделяется его обслуживанию.

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