08 февраля, 23:55Город
"Мой район. Новости": Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки
День науки отмечается в России 8 февраля. Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил ученых с профессиональным праздником и выразил благодарность всем сотрудникам этой сферы. В Белом зале мэрии молодым ученым вручили премии правительства Москвы.
Москва – это крупнейший центр современных технологий, открытий в сфере медицины и IT. В столице строят технопарки, возводят инновационный центр МГУ "Воробьевы горы" и исследовательский кластер МГТУ имени Баумана.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости