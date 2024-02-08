"Мой район. Новости": Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки

День науки отмечается в России 8 февраля. Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил ученых с профессиональным праздником и выразил благодарность всем сотрудникам этой сферы. В Белом зале мэрии молодым ученым вручили премии правительства Москвы.

Москва – это крупнейший центр современных технологий, открытий в сфере медицины и IT. В столице строят технопарки, возводят инновационный центр МГУ "Воробьевы горы" и исследовательский кластер МГТУ имени Баумана.

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