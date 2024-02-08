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Новости

08 февраля, 23:55

Город

"Мой район. Новости": Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки

"Мой район. Новости": Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки

Новости часа: Собянин сообщил о планах благоустройства столичных набережных на 2024 год

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

Новости часа: в Москве благоустроили 68 км вдоль 42 набережных города за 13 лет

В 2024 году планируем благоустроить 19 общественных пространств – Собянин

Новости часа: Собянин подвел итоги двух лет грантовой программы в сфере медицины

Собянин подвел итоги двух лет грантовой программы в сфере медицины

Новости часа: город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков – Собянин

Собянин сообщил, что город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков

День науки отмечается в России 8 февраля. Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил ученых с профессиональным праздником и выразил благодарность всем сотрудникам этой сферы. В Белом зале мэрии молодым ученым вручили премии правительства Москвы.

Москва – это крупнейший центр современных технологий, открытий в сфере медицины и IT. В столице строят технопарки, возводят инновационный центр МГУ "Воробьевы горы" и исследовательский кластер МГТУ имени Баумана.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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