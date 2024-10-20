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20 октября, 12:00

Культура

"Киноулица": Людмила Крылова

"Киноулица": Людмила Крылова

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В формате уличных посиделок ведущий Валентин Смирнитский вспоминает с заслуженной артисткой РСФСР Людмилой Крыловой легендарный советский фильм "Добровольцы" и те места Москвы, где он снимался: улицу Охотный Ряд, Красную площадь, парк "Сокольники".

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти локации выбрал режиссер, а также чем интересны и знамениты эти места. А актриса вспомнит, как попала в картину, как изменилась ее судьба после выхода фильма, расскажет о смешных и трогательных моментах со съемок и развенчает мифы и легенды, связанные с кинолентой.

Подробнее – в программе "Киноулица".

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