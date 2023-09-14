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14 сентября, 19:00

Общество

"Жизнь в большом городе": микрозаймы

"Жизнь в большом городе": микрозаймы

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Более 17 миллионов россиян на конец 2022 года имели непогашенные микрокредиты. Это на 20 % больше, чем в 2021 году. По словам экспертов, долги по кредитам у россиян растут, в том числе, из-за недостатка финансовой грамотности.

Микрозаймы – выход из трудной ситуации или путь в долговую яму? Почему россияне продолжают обращаться в микрофинансовые организации? И как обезопасить себя в этом случае?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
обществовидеоАлина Гилева
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