"Жизнь в большом городе": микрозаймы

Более 17 миллионов россиян на конец 2022 года имели непогашенные микрокредиты. Это на 20 % больше, чем в 2021 году. По словам экспертов, долги по кредитам у россиян растут, в том числе, из-за недостатка финансовой грамотности.

Микрозаймы – выход из трудной ситуации или путь в долговую яму? Почему россияне продолжают обращаться в микрофинансовые организации? И как обезопасить себя в этом случае?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".