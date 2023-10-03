Москвичам рассказали о погоде 3 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 3 октября, в столице и области ожидается облачная с прояснениями погода и дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 15 до 17 градусов, в Подмосковье – от 13 до 18 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

До этого сообщалось, что до воскресенья, 8 октября, ждать возвращения бабьего лета в столичном регионе не стоит. В ночное время в ближайшие дни ожидается до 6–8 градусов, в дневное – до 15–17 градусов. Уже к выходным, 7 и 8 октября, похолодает еще сильнее. Ночью ожидается от 0 до 5 градусов, днем – от 4 до 9 градусов.

При этом пик тепла этой недели в Москве придется на среду, 4 октября. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что воздух в этот день прогреется до 18–20 градусов тепла.



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