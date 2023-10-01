В Госдуме рассказали о налогах для дачников на бани и сараи

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Дачники по закону должны платить налог на бани, сараи и туалеты. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

Как утверждает депутат, такие конструкции имеют прочный фундамент, что отличает их от других объектов, которые можно легко перенести с одного места на другое.

Однако он отметил, если баня или сарай не имеют фундамента, то их уже нельзя отнести к объектам капитального строительства, поэтому налог с граждан взиматься не будет.

По словам Гаврилова, Росреестр добавил еще свои разъяснения: при наличии у хозяйственной постройки всех признаков капитального объекта и фундамента, его необходимо зарегистрировать и легализовать, чтобы после оплатить налог за владение недвижимым имуществом.

При этом в заявлении ведомства сказано, что не платить налог за хозпристройку можно, если ее площадь составляет не более 50 квадратных метров.

Ранее депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, которые проживают в браке более 10 лет и имеют детей.

По мнению авторов законопроекта, данная возможность позволит улучшить благосостояние семей, которые длительное время находятся в браке, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы и рождения детей.

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