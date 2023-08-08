"Жизнь в большом городе": активная Москва

В рамках программы "Мой спортивный район" за первые два летних месяца в Москве было проведено более двух тысяч бесплатных тренировок на свежем воздухе. В них приняли участие 21 000 москвичей.

Какие еще спортивные программы реализуются в столице? Чем предпочитают заниматься москвичи в свободное от работы время? И что город предлагает тем, кто выбирает активный образ жизни? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".