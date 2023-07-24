Командир "Ленинградского полка" Вашунин погиб в зоне СВО

Фото: vk.com/Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)

В ходе спецоперации погиб полковник Евгений Вашунин, который командовал "Ленинградским полком", состоящим из мобилизованных военнослужащих. Об этом сообщается на сайте Заксобрания Санкт-Петербурга.

"Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий "Ленинградским полком". <...> За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковник Евгений Вашунин представлен к званию Героя Российской Федерации посмертно", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Вашунин погиб 14 июля, когда пытался помочь отряду "Шторм", окруженному войсками ВСУ. В результате он был ранен и, несмотря на помощь врачей, позже скончался.

В начале июля в зоне СВО погиб командир отряда специального назначения "Ахмат" Евгений Писаренко. Известно, что мужчина много лет служил в ставропольском ОМОНе и получил звание полковника. Когда началась спецоперация, он отправился на фронт добровольцем.

ВС РФ уничтожили опорный пункт с украинскими военными в зоне СВО