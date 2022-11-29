Ушедший на фронт экс-мэр Читы рассказал об обстановке на полигоне

Фото: Минобороны РФ

Две недели назад бывший мэр Читы Александр Сапожников отправился в зону спецоперации на Украине в качестве добровольца. Он рассказал об обстановке на фронте, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам Сапожникова, сейчас он служит старшим прапорщиком, в ближайшее время ему должны присвоить звание лейтенанта. Военную подготовку экс-мэр проходит в Песчанке, недалеко от Читы.

Сапожников рассказал, что в ходе подготовки делает успехи: поражает учебные цели и без замечаний справляется с физическими нагрузками. При этом, по его словам, послаблений для бывшего мэра нет.

"Никаких скидок! Это на гражданке я был руководителем, а здесь – армия, и я, как все, – военнослужащий", – сообщил Сапожников.

В ходе разговора экс-мэр также отметил хорошее качество трехразового питания и рассказал, что ему удалось ненадолго встретиться с женой.

Ранее добровольный отъезд в зону СВО в качестве добровольца Сапожников объяснил присутствующим чувством долга к защите страны. Он уточнил, что чувствует необходимость присутствия в зоне боевых действий.

Сапожников отслужил в армии России, в том числе в ВДВ 13 лет. Также экс-мэр принимал участие в двух чеченских войнах, в ходе которых был контужен.



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