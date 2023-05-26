"Жизнь в большом городе": предприниматели Москвы

На Московском предпринимательском форуме представили новую меру поддержки – "БизнесМаркет". Она объединяет продукты, услуги и сервисы, помогая комфортно развивать свой бизнес, в том числе начинающим предпринимателям.

Как развивается столичный бизнес в условиях санкций? Какую поддержку предпринимателям оказывает город? И как лучше всего вывести свой продукт на международный рынок? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".