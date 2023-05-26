Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Экономика

"Жизнь в большом городе": предприниматели Москвы

"Жизнь в большом городе": предприниматели Москвы

Новости часа: Гознак сообщил о готовности к выпуску биометрических загранпаспортов

"Деньги 24": специалисты рассказали о стоимости аренды подмосковных коттеджей

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Путин заявил, что бизнес РФ активно осваивает ниши после ухода части зарубежных брендов

Новости часа: российский бизнес активно осваивает ниши после ухода ряда зарубежных брендов

Путин заявил, что бизнесу РФ пора возвращать свои позиции на рынке

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"Актуальный репортаж": спрос на линзы в России вырос в несколько раз

"Актуальный репортаж": в России предложили запретить импорт БАД из недружественных стран

На Московском предпринимательском форуме представили новую меру поддержки – "БизнесМаркет". Она объединяет продукты, услуги и сервисы, помогая комфортно развивать свой бизнес, в том числе начинающим предпринимателям.

Как развивается столичный бизнес в условиях санкций? Какую поддержку предпринимателям оказывает город? И как лучше всего вывести свой продукт на международный рынок? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
экономикагородвидеоЕвгения Мирошкина
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