19:00Общество
"Жизнь в большом городе": московское трудоустройство
Уровень безработицы в Москве снизился до 0,37%. Временно без работы находятся меньше 27 тысяч москвичей. При этом в городских службах занятости говорят, что на одного безработного приходится порядка 15 вакансий.
На каких специалистов наблюдается повышенный спрос? Сколько хотят зарабатывать соискатели? И какие требования к новичкам выдвигают компании?
Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".
Программа: Жизнь в большом городе