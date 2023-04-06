"Жизнь в большом городе": московское трудоустройство

Уровень безработицы в Москве снизился до 0,37%. Временно без работы находятся меньше 27 тысяч москвичей. При этом в городских службах занятости говорят, что на одного безработного приходится порядка 15 вакансий.

На каких специалистов наблюдается повышенный спрос? Сколько хотят зарабатывать соискатели? И какие требования к новичкам выдвигают компании?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".