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Общество

"Жизнь в большом городе": московское трудоустройство

"Жизнь в большом городе": московское трудоустройство

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Уровень безработицы в Москве снизился до 0,37%. Временно без работы находятся меньше 27 тысяч москвичей. При этом в городских службах занятости говорят, что на одного безработного приходится порядка 15 вакансий.

На каких специалистов наблюдается повышенный спрос? Сколько хотят зарабатывать соискатели? И какие требования к новичкам выдвигают компании?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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