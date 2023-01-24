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24 января, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": цифровые сервисы

"Жизнь в большом городе": цифровые сервисы

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Стало известно, что горожане воспользовались 629 миллионов раз услугами и сервисами портала mos.ru в 2022 году. Это на треть больше, чем в 2021 году. Сейчас цифровыми возможностями столицы пользуются уже 97,5% москвичей.

Какие сервисы наиболее популярны у горожан? Как работает искусственный интеллект на службе города? И как будут развиваться электронные услуги в этом году? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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