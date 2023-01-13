Российские Telegram-пользователи подверглись массовой фишинговой атаке

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На российских пользователей мессенджера Telegram произошла массовая фишинговая атака, сообщает телеграм-канал In2security.

"Это самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера. Предыдущие носили куда более локальный характер и были намного проще организованы в техническом отношении", – говорится в сообщении.

По словам экспертов, на этот раз мошенники воровали аккаунты пользователей под предлогом ознакомления со списком людей, "которые будут мобилизованы 1–3 февраля". Большое количество российских пользователей получили такую рассылку. В сообщении прилагалась ссылка, по которой предлагалось перейти.

Информацию об атаке ТАСС подтвердил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

"Рассылка идет в последние несколько дней. Из сообщений в Telegram пользователей направляют на сайт, который выманивает данные для входа в мессенджеры", – отметил он.

Ранее юрист Мария Ярмуш рассказала, что привлечь мошенников из Telegram к ответственности очень трудно. По словам эксперта, чтобы наказание было реализовано, нужно получить все необходимые доказательства и установить всех виновных. Ярмуш добавила, что мошеннические схемы устроены таким образом, что организаторы находятся не в России.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram

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