"Жизнь в большом городе": зимняя Москва

Начало декабря в Москве стало самым холодным за последние 20 лет. Погода соответствует январскому климату Архангельска. И дальше тоже расслабляться не стоит.

По словам синоптиков, весь месяц температура воздуха будет ниже климатической нормы на 3–3,5 градуса. Готовы ли к зиме москвичи? Какой вид транспорта больше подходит для передвижений по мегаполису в зимний период? Рассказали в программе "Жизнь в большом городе".

