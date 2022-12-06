06 декабря, 19:00Город
"Жизнь в большом городе": зимняя Москва
Начало декабря в Москве стало самым холодным за последние 20 лет. Погода соответствует январскому климату Архангельска. И дальше тоже расслабляться не стоит.
По словам синоптиков, весь месяц температура воздуха будет ниже климатической нормы на 3–3,5 градуса. Готовы ли к зиме москвичи? Какой вид транспорта больше подходит для передвижений по мегаполису в зимний период? Рассказали в программе "Жизнь в большом городе".
Программа: Жизнь в большом городе