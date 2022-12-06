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Новости

06 декабря, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": зимняя Москва

"Жизнь в большом городе": зимняя Москва

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Начало декабря в Москве стало самым холодным за последние 20 лет. Погода соответствует январскому климату Архангельска. И дальше тоже расслабляться не стоит.

По словам синоптиков, весь месяц температура воздуха будет ниже климатической нормы на 3–3,5 градуса. Готовы ли к зиме москвичи? Какой вид транспорта больше подходит для передвижений по мегаполису в зимний период? Рассказали в программе "Жизнь в большом городе".

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городвидеоЕвгения Мирошкина
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