"Жизнь в большом городе": строительство соцобъектов

В столице завершилась реконструкция восьми поликлиник в рамках нового "Московского стандарта". То есть обновили не только стены, но и медоборудование.

Кроме того, в городе возводятся абсолютно новые соцобъекты. Сейчас на разных стадиях строительства 119 проектов.

Как социальная инфраструктура развивается в условиях санкций? И как проходит процесс импортозамещения? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".