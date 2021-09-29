"Жизнь в большом городе": четвертая волна

Коронавирус, эпизод четвертый. Эксперты в один голос говорят о приближении в России новой волны заболеваний. И это несмотря на то, что в целом по стране коэффициент распространения ковида пошел даже немного на спад.

Но когда уже можно будет говорить о полной победе над эпидемией? Какие меры предпринимают власти, чтобы минимизировать риски? И сколько еще россиян должны пройти процедуру вакцинации, чтобы мы наконец сформировали заветный коллективный иммунитет? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".