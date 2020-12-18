"Жизнь в большом городе": новогодние приготовления

До Нового года две недели и многие начали задумываться, как его провести. Многие, но еще далеко не все.

Опрос сервиса "Ромир" показал, что 17% россиян до сих пор не определились, где встретят новогоднюю ночь. При этом 14% планируют пойти в гости, 3% – хотят отпраздновать Новый год в кафе, ресторане или клубе.

А вот у депутатов Госдумы на все свой совет. Они рекомендуют соотечественникам, поехать в Сочи, Мурманскую область и Калугу. Последняя, кстати, в этом году объявлена новогодней столицей России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



