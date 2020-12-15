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Общество

15:00

The City: "Мужчина и женщина. Лучшие годы", "Дядя Ваня" и McCartney III

культура общество видео Кристина Курума

В четверг, 17 декабря, на большие экраны выходит мелодрама "Мужчина и женщина. Лучшие годы" Клода Лелуша. Это заключительная часть трилогии об отношениях гонщика Луи и его возлюбленной Анны. Главных героев играют те же актеры, что и в предыдущих эпизодах – Анук Эме и Жан-Луи Трентиньян. Им сейчас под 90 лет.

В Губернском театре состоится последняя премьера этого года – "Дядя Ваня" в постановке Сергея Безрукова. Он же играет главную роль.

Сэр Пол Маккартни 18 декабря представит свой новый альбом McCartney III. Там будет 12 новых песен от экс-участника The Beatles. McCartney III обещали выпустить на неделю раньше, но в последний момент релиз перенесли. Подробнее – в сюжете проекта The City.

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