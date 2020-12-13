Памятную доску диктору Хорошевцеву могут установить в Москве

Фото: ТАСС/Пахомова Людмила

Мемориальную доску народному артисту, диктору Евгению Хорошевцеву, который скончался 13 декабря, могут открыть в Москве. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Я знал его практически с детства. Помню его первые дни работы на радио, он был замечательным звукорежиссером, хорошим человеком. Я был счастлив и горд, когда его голос зазвучал на Красной площади. Конечно, он останется у нас в памяти, и если к нам в Московскую городскую думу обратятся с предложением сделать мемориальную табличку, то, конечно, такое предложение рассмотрим", – передает слова Герасимова ТАСС.

Парламентарий отметил, что смерть диктора – огромная потеря.

"Женя сильно болел в последнее время. И вот, к сожалению, этот талантливый человек от нас ушел", – заявил Герасимов.

Диктор Евгений Хорошевцев умер в воскресенье, 13 декабря, в возрасте 76 лет. Он родился 23 июля 1944 года в Москве. В 1990 году он получил звание Заслуженный деятель искусств РСФСР, а в 2001 году стал Народным артистом РФ.

С 2000 года он работал диктором протокольных мероприятий президента РФ. Также с 2007 года Хорошевцев был диктором парадов Победы на Красной площади, с 2009 – фестиваля "Спасская башня".

В связи с кончиной диктора Хорошевцева Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким.