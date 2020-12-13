Умер "голос Кремля" Евгений Хорошевцев

Фото: facebook.com/statekremlinpalace

Диктор Евгений Хорошевцев умер в воскресенье, 13 декабря, в возрасте 76 лет. Сообщение о кончине опубликовали на странице Государственного Кремлевского дворца в Facebook.

"Сегодня не стало народного артиста РФ, диктора протокольных мероприятий президента РФ и диктора парадов на Красной площади Евгения Хорошевцева", – сказано в сообщении.

Евгений Хорошевцев родился 23 июля 1944 года в Москве. С 16 лет работал в Москонцерте. Окончил режиссерский факультет ГИТИС. В 1990 году он получил звание Заслуженный деятель искусств РСФСР, а в 2001 году стал Народным артистом РФ.

Хорошевцев был диктором Всесоюзного радио с 1968 года. Его голос вместе с голосом Юрия Левитана звучал во время праздничных демонстраций 1 мая и 7 ноября.

С 2000 года он работал диктором протокольных мероприятий президента РФ. Также с 2007 года Хорошевцев был диктором парадов Победы на Красной площади, с 2009 – фестиваля "Спасская башня".