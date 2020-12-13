Путин выразил соболезнования в связи со смертью диктора Хорошевцева

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В связи с кончиной диктора Евгения Хорошевцева президент России выразил соболезнования его родным и близким. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля, именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства", – отметил Песков, добавив, что Хорошевцев учился у Юрия Левитана.

Диктор Евгений Хорошевцев умер в воскресенье, 13 декабря, в возрасте 76 лет. Он родился 23 июля 1944 года в Москве. В 1990 году он получил звание Заслуженный деятель искусств РСФСР, а в 2001 году стал Народным артистом РФ.

С 2000 года он работал диктором протокольных мероприятий президента РФ. Также с 2007 года Хорошевцев был диктором парадов Победы на Красной площади, с 2009 – фестиваля "Спасская башня".

