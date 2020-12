Фото: ТАСС/Sascha Steinbach/EPA

Немецкая группа Tokio Hotel приедет в Россию с новым альбомом, сообщает пресс-служба организаторов концерта. Музыканты выступят в Москве и Санкт-Петербурге 9 и 11 ноября 2021 года в рамках европейского турне.

В 2019-м и в начале 2020 года группа дала 43 концерта в Европе и США в рамках своего большого тура Melancholic Paradise, однако он не был завершен из-за пандемии коронавируса. Отправляясь в новое турне Beyond The World, группа объявила о 16 концертах по всей Европе и России.

Сейчас Tokio Hotel находятся в Берлине. Коллектив работает над шестым студийным альбомом.

"Работа над шоу продолжается уже несколько месяцев: наряду с песнями, написанными в течение последних 15 лет, мы также хотим исполнить новые композиции из нашего будущего альбома", – заявили музыканты.

Ранее сообщалось, что британский музыкальный проект Gorillaz представил седьмой студийный альбом Song Machine: Season One – Strange Timez.

В стандартную пластинку исполнители включили 12 композиций. Часть песен группа раньше выпустила в качестве эпизодов "музыкального сериала" Song Machine. Однако планы на запись данного проекта нарушили ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Предыдущую пластинку The Now Now коллектив представил в 2018 году. Летом того же года первый концерт Gorillaz в Москве сорвался из-за непогоды. Во время выступления группы на фестивале Park Live в Парке Горького началась сильная гроза и шоу пришлось прервать.