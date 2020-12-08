Фото: ТАСС/Sascha Steinbach/EPA
Немецкая группа Tokio Hotel приедет в Россию с новым альбомом, сообщает пресс-служба организаторов концерта. Музыканты выступят в Москве и Санкт-Петербурге 9 и 11 ноября 2021 года в рамках европейского турне.
В 2019-м и в начале 2020 года группа дала 43 концерта в Европе и США в рамках своего большого тура Melancholic Paradise, однако он не был завершен из-за пандемии коронавируса. Отправляясь в новое турне Beyond The World, группа объявила о 16 концертах по всей Европе и России.
Сейчас Tokio Hotel находятся в Берлине. Коллектив работает над шестым студийным альбомом.
"Работа над шоу продолжается уже несколько месяцев: наряду с песнями, написанными в течение последних 15 лет, мы также хотим исполнить новые композиции из нашего будущего альбома", – заявили музыканты.
Ранее сообщалось, что британский музыкальный проект Gorillaz представил седьмой студийный альбом Song Machine: Season One – Strange Timez.
В стандартную пластинку исполнители включили 12 композиций. Часть песен группа раньше выпустила в качестве эпизодов "музыкального сериала" Song Machine. Однако планы на запись данного проекта нарушили ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Предыдущую пластинку The Now Now коллектив представил в 2018 году. Летом того же года первый концерт Gorillaz в Москве сорвался из-за непогоды. Во время выступления группы на фестивале Park Live в Парке Горького началась сильная гроза и шоу пришлось прервать.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: