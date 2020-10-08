"Жизнь в большом городе": автошколы

МВД подготовило новые правила сдачи на водительские права. Главные изменения коснутся практической части испытаний: площадка переедет в город. Проверка навыков вождения будет проходить исключительно в реальной дорожной обстановке.

Если кто-то во время экзамена забудет пристегнуть ремень безопасности или достанет мобильный телефон, прав точно не получит. Новшества хотели ввести уже с октября, но пока отложили до апреля 2021 года. Подробнее – в программе "Жизнь в большом городе".