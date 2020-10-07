В Москве запустили долгосрочную подписку на автомобили каршеринга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичи теперь могут взять в аренду автомобили каршеринга "Яндекс.Драйв" на срок от одного месяца до полутора лет. Как сообщили в компании, к началу аренды сотрудники доставят чистую и заправленную машину в назначенное место. Для оформления нужно указать модель транспортного средства, тип страховки, срок подписки и пробег.
Уточняется, что арендовать можно как новые автомобили, так и машины из парка "Драйва". В подписку входит плановый техосмотр, ОСАГО и страхование жизни, расширенное каско и шиномонтаж. Кроме того, поломками автомобиля будет заниматься техник компании. Пользователь может включить в аренду и дополнительные услуги – заправку, перегон машины, мойку.
"Яндекс.Драйв" обеспечит водителю бесключевой доступ к автомобилю, он сможет удаленно управлять подогревом и охлаждением, а также пользоваться бесконтактной заправкой. В компании пояснили, что на стоимость аренды будет влиять новизна автомобиля, его модель и другие факторы.
"Например, новый Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 000 километров стоит 19 000 рублей в месяц, а BMW 5 серии из парка "Драйва" с тем же пробегом – около 49 000 рублей", – объяснили в компании.
Ранее сообщалось, что в России хотят ужесточить ответственность для водителей каршеринга. Нормы по регулированию краткосрочной аренды автомобилей готовят в Госдуме.
Нарушители ПДД, которые находятся в черных списках каршеринговых компаний, покупают так называемые левые аккаунты и пользуются каршерингом под чужим именем. Во избежание подобных ситуаций и предлагается организовать регистрацию на сервисах и приложениях каршеринга через портал госуслуг.
В Москве хотят ужесточить правила пользования каршерингом
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