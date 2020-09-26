Дептранс объяснил, как будет работать "Народный каршеринг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Департамент транспорта Москвы рассказал об особенностях работы нового сервиса, получившего название "Народный каршеринг". Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
До этого появилась информация, что жители столицы смогут сдать свою машину в краткосрочную аренду.
"Рассказываем детально о том, кто может стать участником проекта, кто нести ответственность за порчу имущества и оплачивать штрафы. А также про льготы – будут ли введены специальные программы для автомобилей такого каршера?", – заявили в Дептрансе.
Стало известно, что арендодателем сможет стать любой владелец машины. Все авто застрахованы по договору ОСАГО, а на срок аренды будет действовать дополнительная страховка КАСКО.
Страховой полис оплатит владелец машины. Кроме того, штрафы за нарушение ПДД придется оплачивать тем водителям, в чьем пользовании находилось авто в момент получения штрафа.
Ранее говорилось, что москвичи оценили идею создания "народного" каршеринга. Для организации процесса создадут специальное приложение.
Москвичи смогут поделиться своим автомобилем за деньги
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