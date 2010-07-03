В сентябре московскому каршерингу исполнилось 5 лет. Как изменился сервис

В сентябре у московского каршеринга состоялся первый юбилей – 5 лет на дорогах города. За это время сервис поминутной аренды авто очень изменился: автопарк разросся до колоссальных масштабов, появились новые услуги для пользователей, крупнейшие операторы отправились в регионы России и даже за границу. Рассказываем, как развивается столичный каршеринг.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Статистика На сегодняшний день в столице

На сегодняшний день в столице работают шесть операторов каршеринга. Ежедневно в городе осуществляется примерно 140 тысяч поездок, тогда как на одну машину в день приходится 6,5 поездки. Средняя продолжительность одной поездки – 33 минуты, а средняя дистанция – 12 километров. Всего за 5 лет услугой каршеринга в столице воспользовались 110 миллионов раз.

Как все начиналось с "Делимобиля"

"Делимобиль" стал первым официальным каршерингом, который заработал в столице. Компанию зарегистрировали 1 апреля 2015 года. А уже 10 сентября 2015 года жители Москвы смогли воспользоваться арендой 100 автомобилей сервиса. За 5 лет из компании с небольшим автопарком "Делимобиль" стал крупнейшим независимым оператором.

Стоит сказать, что компания, в принципе, открыла дорогу целой отрасли. Ведь именно представители "Делимобиля" смогли договориться с властями Москвы о бесплатном использовании городских парковок автомобилями сервиса. В том числе и для этого появилась фирменная окраска авто: чтобы помечать ТС, которые паркуются в особом порядке.





Стас Грошов соучредитель "Делимобиля" Нужно отметить большой вклад московских властей – город создал благоприятные условия для этого бизнеса. Если бы их не было, то и бизнеса бы не было. Возможно, он существовал бы в Петербурге и других крупных российских городах, но не в Москве. Это экономически нецелесообразно, когда стоимость парковки составляет 380 тысяч рублей за машину в год.

Востребованность каршеринга в Москве показало количество заявок на регистрацию в сервисе, которое "Делимобиль" получил только в первые дни: 50 тысяч пользователей подали документы.

Кстати, на первых этапах развития клиентам приходилось приезжать в офис со всеми документами, чтобы получить доступ к системе аренды автомобилей. Удаленная регистрация для пользователей "Делимобиля" стала еще одним шагом на пути к простому и популярному сервису, который компания сделала не только для себя, но и для отрасли в целом.

В 2017 году компания запустила возможность удаленной регистрации пользователя. Сегодня получить доступ к машинам "Делимобиля" можно через приложение: для этого достаточно загрузить фото паспорта, водительского удостоверения, селфи с паспортом, подтверждающее личность, и подписать договор.



Успех сервиса в Москве позволил столичному каршерингу выйти за пределы региона. Таким образом, в 2018 году фирменные автомобили появились в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске и других городах-миллионниках.





Винченцо Трани основатель компании "Делимобиль" Можно сказать, что вся система каршеринга в России была придумана нашей командой. "Делимобиль" – первая компания, начавшая осваивать российский рынок. Все технологии, начиная с мобильного приложения и заканчивая логистикой и системой управления автопарком, были созданы и внедрены нами с нуля. Сейчас они являются основой нашего бизнеса и во многом повлияли на развитие рынка в целом.

"Сейчас Москва – это столица мирового каршеринга. Мы смогли не только войти в историю, но и продолжать создавать ее ежедневно, меняя культуру вождения на дороге, разгружая транспортные потоки, повышая безопасность, глобально меняя привычки на смарт-потребление. Поэтому на "Делимобиле", как и на всех участниках рынка, лежит огромная ответственность – забота о гармоничном развитии городов и будущего поколения", – завил генеральный директор "Делимобиля" Николай Козак.

"Делимобиль" сегодня – это более 14 тысяч автомобилей, 13 городов присутствия, 160 направлений поездок, более 20 миллионов аренд в год и около 5 миллионов клиентов. Линейка тарифов, помимо поминутной аренды, включает суточные, фиксированные тарифы и проездные абонементы. При этом автопарк компании представлен автомобилями как экономкласса, так и бизнес-класса – это и популярные Polo, Solaris, Rio, X-Line, компактные MINI Cooper, Fiat, Smart, комфортные Qashqai, Audi Q3, A3, Kia Sportage, Octavia, BMW 320i и Mercedes-Benz E200, GLC.

Эксклюзивность от YouDrive

YouDrive также находится в списке первопроходцев среди каршеринговых компаний в Москве. Сервис запустился в 2015 году, предложив клиентам всего 10 автомобилей. За прошедшую пятилетку он пережил множество преобразований.



Как и многие конкуренты, компания начала с предоставления аренды по фиксированному тарифу – в режиме "Использование" стоимость минуты пользования авто составляла 8 рублей. На сегодняшний день ничего не изменилось: вне зависимости от спроса клиенты могут взять автомобиль по той же стоимости в 8 рублей. "В нашем сервисе цена может только уменьшаться за счет применения различных скидок. Однако быть выше якорного тарифа она не может", – отметили в пресс-службе компании.



При этом нельзя сказать, что каршеринг с годами не менялся. YouDrive стал первым сервисом, который предложил для аренды нестандартные авто среднего класса. Долгие годы отличительной чертой компании были маленькие двухместные машины Smart, которых не было у конкурентов.



Хотя автопарк YouDrive и вырос, он по-прежнему остается самым небольшим в столице. Клиентов больше привлекает разнообразие предлагаемых для аренды автомобилей. Сегодня каршеринг предоставляет более 4 600 автомобилей 26 разных марок.

YouDrive также привлекает клиентов наличием услуг, которых у других конкурентов нет. Самая популярная из них – передача автомобиля из рук в руки.





пресс-служба YouDrive Сегодня пользователь может указать примерное время и место прибытия, благодаря чему другие клиенты увидят, где и когда появится автомобиль, чтобы его забронировать. Следующим шагом развития этой функции стала возможность прямой передачи автомобиля. Благодаря этому пользователю не надо тратить время и деньги на поиск парковки для автомобиля, а следующий пользователь получает "автомобиль из будущего" по тому адресу, по которому ожидал.

За годы работы YouDrive не ограничился поминутной арендой автомобилей: компания сделала упор на сторонние проекты, созданные на основе каршеринга. Это и YouDrive Business – сервис аренды автомобилей для работы в такси, который позволяет не платить за время простоя автомобиля, и инвестиционная программа YouDrive Pool, в рамках которой физические лица могут вложить деньги в каршеринг и зарабатывать на этом.

От "гаражного" стартапа к крупнейшей BelkaCar

Сервис BelkaCar начал работать 25 октября 2016 года. За четыре года компания, начавшая со ста автомобилей Kia Rio, доросла до крупнейшего оператора с автопарком более 5 000 машин, включая премиальные Mercedes Benz CLA и GLA, Kia Rio X-Line и VW Polo.





Екатерина Макарова сооснователь BelkaCar "Белка" начиналась, как классический "гаражный" IT-стартап на нулевом рынке. Сейчас, спустя 5 лет, Москва – первый в мире рынок по количеству автомобилей и уровню цифровизации каршеринга, а BelkaCar входит в тройку ведущих российских операторов. Мы прошли большой путь и продолжаем развивать сервис, чтобы он становился надежнее и доступнее.

Как и конкуренты, в BelkaCar начинали с фиксированного размера платы за авто. Компания предлагала базовый тариф за 8 рублей в минуту, 2 700 рублей – за сутки аренды, 2 рубля – за минуту ожидания. Однако спустя время сервис перешел на динамическое ценообразование: сейчас стоимость минуты для каждого тарифа определяет специальный алгоритм, который учитывает множество факторов, таких как, например, загруженность дорог и автопарка, время суток, погодные условия.

Услугу пользователи нашли очень удобной: несмотря на завышенную стоимость в часы пик, в непопулярное время цена минуты может опускаться даже до двух-трех рублей.

После запуска BelkaCar все время оставалась на волне. Уже через год после открытия, практически одновременно с конкурентами, компания представила клиентам новый тариф BelkaBlack: в рамках стратегического партнерства с российским "Мерседес-Бенц" пользователи сервиса получили доступ к премиальному пакету из 200 автомобилей Merdeces-Benz GLA и CLA. Кстати, к настоящему времени количество премиальных "Мерседесов" выросло до 850 авто.

В рамках стандартного BelkaCar X можно арендовать Kia Rio X-Line и VW Polo, а в премиальном BelkaBlack – Mercedes GLA и CLA. Также можно применить фильтр по машинам с детскими креслами. Все автомобили компании можно арендовать как поминутно, так и на день: стоимость суточного тарифа для BelkaCar X составляет 1 600 рублей, для BelkaBlack – 2 800 рублей при лимите пробега 100 километров.



"Каршеринг полюбили и приняли, потому что это удобнее и дешевле, чем собственный автомобиль. И сейчас мы находимся на пороге глобального продуктового обновления, которое затронет IT-платформу и приложение "Белки", сделает его удобнее и быстрее, а пользовательский опыт – ярким и бесшовным", – заключила Макарова.

Массовый "Яндекс.Драйв"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Яндекс.Драйв" – одна из самых молодых компаний на рынке каршеринга в Москве. Свою историю сервис начал только в феврале 2018 года, однако это событие горожане не пропустили: столичные парковки заполнили сразу 750 автомобилей с соответствующей разметкой.

16 тысяч автомобилей . Сервис подкупает своих клиентов еще и вариациями машин: в автопарке "Яндекса" можно встретить Mercedes-Benz E-класса, BMW 5, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Audi A3 и Audi Q3, Genesis G70, Volkswagen Polo, Audi Q3 Quattro, Nissan Qashqai, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, BMW X1, BMW 320, Toyota RAV4 и даже Сегодня "Драйв" – один из самых массовых каршерингов. Его автопарк насчитывает. Сервис подкупает своих клиентов еще и вариациями машин: в автопарке "Яндекса" можно встретить Mercedes-Benz E-класса, BMW 5, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Audi A3 и Audi Q3, Genesis G70, Volkswagen Polo, Audi Q3 Quattro, Nissan Qashqai, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, BMW X1, BMW 320, Toyota RAV4 и даже раритетные Ford Mustang 1965 и 1969 годов. Кроме того, "Яндекс" стал первым на рынке, кто предложил пользователям опробовать электромобили: для этого в прокат были запущены 30 машин Nissan Leaf.



Несмотря на то что каршеринг "Яндекса" самый молодой, компания успела внести в отрасль несколько новшеств. Например, "Драйв" первым предложил пользователям динамическое образование тарифов. Кроме того, компания пока единственная на рынке предлагает "грузовой каршеринг": пользователи могут арендовать фургоны Citroen Jumpy и Volkswagen Transporter для перевозки вещей или минивэн Volkswagen Caravelle для путешествий большой компанией.

К этому располагают и тарифы: как и у других представителей рынка, сегодня "Драйв" предлагает, кроме поминутной, почасовую и суточную аренду, а расширенная зона использования каршеринга позволяет путешествия между регионами России.

В 2020 году каршеринг – это не только про поминутную аренду авто. С одной услуги сервис вырос в целую сеть разнообразных предложений для пользователей. По ходу развития он составил конкуренцию не только личным авто и общественному городскому транспорту, но и компаниям по грузоперевозкам, междугороднему транспорту, а также такси. Однако российские каршеринговые компании не забыли о своих первоначальных функциях: сегодня на рынке есть несколько десятков предложений по аренде авто, а зона использования фирменных машин вышла далеко за пределы города.

