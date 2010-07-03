Эксперты оценили, возможно ли сделать общественный транспорт бесплатным

В России к 2035 году общественный транспорт может стать бесплатным. Однако это возможно только при условии, если для автомобилистов сделают платным проезд по большинству дорог. Проект с соответствующими предложениями был подготовлен Минтрансом. Разбираемся, каковы шансы на его реализацию.
Проезд бесплатный, но не для всех
В Минтрансе подтвердили, что придерживаются идеи сделать в будущем общественный транспорт бесплатным. Правда, уточняется, что для этого проезд по большинству дорог на личных автомобилях должен стать платным. Такие предложения были включены министерством в проект транспортной стратегии РФ на период до 2035 года.
Документ уже был направлен в правительство РФ, где его одобрили, однако дали рекомендацию доработать некоторые положения. В проект были внесены доработки. При этом сохранились инициативы ввести механизм "пользователь платит", который предусматривает внедрение платности для всех категорий пользователей автодорог, включая дорожную сеть городских агломераций, и возможность перехода к бесплатному общественному транспорту.
"Развитие принципа "пользователь платит" является одним из механизмов реализации транспортной стратегии, направленных на обеспечение содержания транспортной инфраструктуры, регулирование ее использования гражданами и перевозчиками, а также на стимулирование использования транспорта общего пользования и сокращение использования личного автотранспорта в крупных городах и городских агломерациях", – пояснили в министерстве.
В пресс-службе добавили, что доработка документа сегодня все еще продолжается.
"Это не обрадует автолюбителей"
Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов прокомментировал Москве 24 предложение Минтранса. По его мнению, если с автомобилистов будут брать плату за передвижение по дорогам, это вряд ли станет хорошим стимулом для пересадки на общественный транспорт.
Старовойтов полагает, что бесплатным проезд в общественном транспорте можно сделать. "Но это должно быть исключительно за счет бюджетов, потому что транспортные компании не в состоянии будут решить такой вопрос", – подчеркнул он.
По его словам, транспортные компании – это бизнес. "И совершенно очевидно, что бизнес должен получать компенсации за такого рода поездки. Иначе не будет никакой экономической целесообразности его вести", – пояснил депутат. С другой стороны, Старовойтов отметил, что не каждый бюджет не каждого города будет в состоянии потянуть такую нагрузку.
Комфорт или экология?
Зампредседателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с Москвой 24 рассказал, что, по его мнению, автомобилистов, особенно в Москве, будет сложно пересадить на общественный транспорт, даже если он станет бесплатным. По его словам, "народ как-то привык уже ездить с комфортом, в автомобиле".
Депутат Александр Старовойтов также отметил, что в нашей стране люди ментально воспринимают свое авто не только как средство передвижения, но и фактически как офис: хранят там все нужное и ненужное.
При этом важно помнить, что сокращение транспорта на дорогах – это еще и экологический приоритет, напоминает он. При большом количестве автомобилей в мегаполисах увеличивается загазованность, поэтому властям необходимо закладывать средства на улучшение экологии.
Первым в мире государством, где проезд на автобусе, поезде и трамвае сделали бесплатным, стал Люксембург. Нововведение было реализовано в феврале этого года. Власти считают, что такая мера позволит улучшить экологическую обстановку и уменьшить количество пробок.