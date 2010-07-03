Эксперты оценили, возможно ли сделать общественный транспорт бесплатным

В России к 2035 году общественный транспорт может стать бесплатным. Однако это возможно только при условии, если для автомобилистов сделают платным проезд по большинству дорог. Проект с соответствующими предложениями был подготовлен Минтрансом. Разбираемся, каковы шансы на его реализацию.



Проезд бесплатный, но не для всех

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Минтрансе подтвердили, что придерживаются идеи сделать в будущем общественный транспорт бесплатным. Правда, уточняется, что для этого проезд по большинству дорог на личных автомобилях должен стать платным. Такие предложения были включены министерством в проект транспортной стратегии РФ на период до 2035 года.

Документ уже был направлен в правительство РФ, где его одобрили, однако дали рекомендацию доработать некоторые положения. В проект были внесены доработки. При этом сохранились инициативы ввести механизм "пользователь платит", который предусматривает внедрение платности для всех категорий пользователей автодорог, включая дорожную сеть городских агломераций, и возможность перехода к бесплатному общественному транспорту.

"Развитие принципа "пользователь платит" является одним из механизмов реализации транспортной стратегии, направленных на обеспечение содержания транспортной инфраструктуры, регулирование ее использования гражданами и перевозчиками, а также на стимулирование использования транспорта общего пользования и сокращение использования личного автотранспорта в крупных городах и городских агломерациях", – пояснили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что доработка документа сегодня все еще продолжается.



"Это не обрадует автолюбителей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов прокомментировал Москве 24 предложение Минтранса. По его мнению, если с автомобилистов будут брать плату за передвижение по дорогам, это вряд ли станет хорошим стимулом для пересадки на общественный транспорт.





Александр Старовойтов заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Конечно, это не обрадует автолюбителей. По такому пути идти нельзя, чтобы компенсировать свободу одних за счет свободы других людей. Считаю, что мы можем идти по пути развития общественного транспорта без влезания в карман к автолюбителям и не делая все эти участки дорог платными.

Старовойтов полагает, что бесплатным проезд в общественном транспорте можно сделать. "Но это должно быть исключительно за счет бюджетов, потому что транспортные компании не в состоянии будут решить такой вопрос", – подчеркнул он.

По его словам, транспортные компании – это бизнес. "И совершенно очевидно, что бизнес должен получать компенсации за такого рода поездки. Иначе не будет никакой экономической целесообразности его вести", – пояснил депутат. С другой стороны, Старовойтов отметил, что не каждый бюджет не каждого города будет в состоянии потянуть такую нагрузку.



Комфорт или экология?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зампредседателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с Москвой 24 рассказал, что, по его мнению, автомобилистов, особенно в Москве, будет сложно пересадить на общественный транспорт, даже если он станет бесплатным. По его словам, "народ как-то привык уже ездить с комфортом, в автомобиле".

Депутат Александр Старовойтов также отметил, что в нашей стране люди ментально воспринимают свое авто не только как средство передвижения, но и фактически как офис: хранят там все нужное и ненужное.

При этом важно помнить, что сокращение транспорта на дорогах – это еще и экологический приоритет, напоминает он. При большом количестве автомобилей в мегаполисах увеличивается загазованность, поэтому властям необходимо закладывать средства на улучшение экологии.





Александр Старовойтов заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Чем меньше личного транспорта, меньше пробок, тем лучше экологическая составляющая, о которой нельзя забывать.

Первым в мире государством, где проезд на автобусе, поезде и трамвае сделали бесплатным, стал Люксембург. Нововведение было реализовано в феврале этого года. Власти считают, что такая мера позволит улучшить экологическую обстановку и уменьшить количество пробок.

