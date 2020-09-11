В Минтрансе доработают проект платных автодорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В проекте транспортной стратегии сохраняется возможность перехода к бесплатному пользованию общественным транспортом и внедрение механизма, по которому автодороги к 2035 году будут платными. В пресс-службе министерства транспорта РФ отметили, что данный проект будет еще дорабатываться.

"На площадке правительства РФ проект транспортной стратегии был одобрен и в нем сохранились положения о механизме "пользователь платит" и возможность перехода к бесплатному пользованию общественным транспортом. Было принято решение о доработке проекта", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в городах России к 2035 году. При этом нововведение подразумевает внедрение механизма "пользователь платит" для всех автомобилистов. Предполагается, что с 2025 года будут взимать плату за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году – со "всех категорий пользователей дорог", включая дорожную сеть городских агломераций.

В феврале Люксембург стал первым государством, где проезд на автобусе, поезде или трамвае сделали бесплатным. Власти считают, что эта мера поможет улучшить экологическую обстановку и избавить страну от пробок.