Эксперты оценили идею ужесточить правила пользования каршерингом

В ГИБДД планируют ужесточить правила работы каршеринга из-за резкого ухудшения статистики среди пользователей краткосрочной аренды автомобилей. Для того чтобы исправить ситуацию, в Госавтоинспекции рассчитывают на "протоколы безопасности", которые помогут операторам каршеринга ограничивать доступ водителей к автомобилям. Столичные власти, в свою очередь, хотят ввести селфи-идентификацию и проверку адекватности водителей. Выясняем, насколько действенными могут оказаться ограничения для нарушителей.



Не пройдут отбор?

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

По данным УГИБДД по Москве, за восемь месяцев текущего года количество ДТП с участием автомобилей каршеринга выросло с 4,3 до 5,3%. За это же время произошло 251 ДТП с участием таких машин, семь человек погибли, 301 был ранен. По словам врио начальника столичного ГИБДД Алексея Диокина, водители каршеринга отличаются низкой дисциплиной, при этом они имеют практически свободный доступ к автомобилям.

Зачастую ДТП сопутствуют грубые нарушения, в том числе управление в состоянии опьянения и отказ от прохождения освидетельствования. С начала года инспекторы выявили более 61 тысячи нарушений ПДД без учета штрафов с камер фотовидеофиксации.

Наибольшую опасность, как отметил Диокин, представляют водители со стажем до шести лет. Поэтому в ведомстве рассчитывают на разработку "протоколов безопасности", с помощью которых операторы каршеринга могут ограничить доступ к автомобилям краткосрочной аренды. МВД также готовит сервис, который позволит компаниям через портал госуслуг отслеживать цифровой профиль водителя, то есть статус водительских прав и совершенные им ранее нарушения. Его планируют запустить в 2021 году.

В столице же бороться с этой проблемой рассчитывают с помощью высоких технологий. По словам представителя пресс-службы Дептранса, в будущем начнут применять селфи-идентификацию и удаленную проверку адекватности водителя. В департаменте также пояснили, что помогли компаниям заблокировать свыше 1,5 тысячи фейковых аккаунтов и ограничить доступ свыше 10 тысяч пользователей каршеринга, которые регулярно нарушали ПДД.





пресс-служба департамента транспорта Москвы Мы обеспокоены тем, что на дорогах Москвы в связи с ростом популярности каршеринга отмечается рост количества аварий с участием автомобилей сервиса, поэтому выступаем за новые инициативы.

В пресс-службе оператора каршеринга "Яндекс.Драйв" поддержали инициативу по созданию общего списка злостных нарушителей. Кроме того, в компании уже сегодня мониторят скорость и агрессивную манеру вождения.

А в "Делимобиле" разрабатывают новые "системы идентификации, скоринга и анализа манеры вождения", которые ограничат "несанкционированные доступы к сервису и дисциплинируют водителей". Кроме того, в компании с сентября ввели digital-тест на проверку концентрации внимания и скорости реакции, который позволяет определить пьяного или неадекватного водителя.



Один из последних случаев громких аварий с автомобилем каршеринга произошел в конце сентября этого года. Тогда автомобиль улетел в Водоотводный канал в районе Овчинниковской набережной. В июне водители на МКАД заметили пользователя каршеринга на встречной полосе кольцевой. Тогда автомобилист объяснил свой поступок тем, что ошибся со съездом на дорожной развязке. А на этой неделе в соцсетях появилось видео, на котором мужчина примотал себя к арендному автомобилю скотчем и проехался по улицам столицы.

Станет ли меньше аварий?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гендиректор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников в разговоре с Москвой 24 согласился с тем, что в последнее время было замечено много случаев неадекватного поведения водителей каршеринговых автомобилей.

"Получается неприятная ситуация, когда хорошим сервисом, которым пользуются адекватные и уважающие других участников движения водители, пользуются персонажи, которые всю эту идеологию рушат и заставляют контролирующие органы и общество реагировать. Все меры контроля, которые предлагает ГИБДД, которые внедряют сами компании, нужны для таких нарушителей", – считает эксперт.





Вадим Мельников гендиректор экспертного центра "Движение без опасности" С этим небольшим кругом нарушителей нужно бороться, их надо вычислять, изолировать и сделать так, чтобы они не портили всем остальным нормальную жизнь.

При этом Мельников не исключает, что какие-то дополнительные меры защиты могут снизить удобство пользованием для нормальных клиентов каршеринга, возможно, даже будут их раздражать. Собеседник Москвы 24 добавил, что также стоит решать проблему с покупкой на черном рынке чужих аккаунтов, поскольку в таком случае за руль могут попасть подростки, у которых даже нет водительских прав.

Согласен с ним и автоэксперт Максим Ракитин. В интервью Москве 24 он подчеркнул, что необходимо бороться не только с теми, кто ездит с помощью подставной учетной записи, но и с теми, кто их продает.





Максим Ракитин автоэксперт Нужно по максимуму ограничить возможность покупки аккаунтов.

Эксперт также добавил, что предлагаемые меры проверки водителей неидеальны и могут допускать ошибки.

"Мы прекрасно понимаем, что в случае с селфи состояние нашей физиогномики зависит не только от того, трезвые мы или пьяные, это даже зависит от того, как хорошо мы выспались. Иногда даже после 12-часового сна человек выглядит помято, у меня такое бывает иногда. Не думаю, что в пять утра мои селфи будут соответствовать пониманию искусственного интеллекта об идеальном лице. То же самое и с тестами на скорость реакции", – пояснил свою позицию Ракитин.

В Госдуме ранее тоже предлагали способ борьбы с фейковыми аккаунтами среди пользователей каршеринга. Во избежание подобных ситуаций парламентарии считают, что нужно регистрировать новых клиентов каршеринговых компаний на сервисах и приложениях через портал госуслуг. Тогда личность водителя будет подтверждена на 100%.

