В районе Овчиниковской набережной в водоотводный канал упал автомобиль

27 сентября, 19:30
Фото: телеграм-канал "Life Shot"
В водоотводный канал в центре столицы упал автомобиль, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве.
"Авария произошла в районе Овчиниковской набережной дом 20, строение 2. Машина совершила съезд в водоем. Водитель не пострадал, он передан сотрудникам полиции для медицинского освидетельствования", – сообщили в ведомстве.
Там также добавили, что в ближайшее время на место приедет пожарный кран для подъема автомобиля.
Ранее автомобиль с людьми в салоне скатился в озеро в Чите. По версии следствия, компания из шести человек отдыхала на берегу канала водозабора ТЭЦ-1 на озере Кенон. Когда они собирались уезжать, сидящий на водительском сиденье трехлетний мальчик случайно завел машину, которая съехала в воду. В машине в этот момент находились также девятилетний мальчик и двое взрослых мужчин.
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