Автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро в Чите

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Автомобиль с людьми в салоне скатился в озеро в Чите, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По версии следствия, компания из шести человек отдыхала на берегу канала водозабора ТЭЦ-1 на озере Кенон. Когда они собирались уезжать, сидящий на водительском сиденье трехлетний мальчик случайно завел машину, которая съехала в воду.

В машине в этот момент находились также девятилетний мальчик и двое взрослых мужчин. Из-за большой глубины канала автомобиль почти сразу утонул. Выбраться удалось всем, кроме мужчины 1969 года рождения, он скончался. По данному факту проводится доследственная проверка.

В мае легковой автомобиль упал в Малый Чертановский пруд на юге Москвы. Мужчина смог самостоятельно выбраться из машины, медицинскую помощь ему оказали на месте.

В том же месяце в Санкт-Петербурге случилось похожее происшествие. Водитель автомобиля не справился с управлением и завернул в сторону реки Фонтанки. Машина пробила ограждение и упала в воду.