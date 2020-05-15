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Легковой автомобиль упал в Малый Чертановский пруд на юге Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

Он сообщил, что инцидент произошел в районе Северное Чертаново. В настоящий момент пострадавшего осматривает бригада скорой помощи. Представитель экстренных служб рассказал, что водителю удалось самостоятельно выбраться из автомобиля.

В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее в Санкт-Петербурге случилось похожее происшествие. Водитель автомобиля не справился с управлением и завернул в сторону реки Фонтанки. Машина пробила ограждение и упала в воду.