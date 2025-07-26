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26 июля, 11:00

Общество

"Москва сегодня": россияне потратили 5 млрд рублей на препараты для похудения

"Москва сегодня": россияне потратили 5 млрд рублей на препараты для похудения

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Жители России потратили 5 миллиардов рублей на различные препараты, которые якобы сжигают жир без лишних усилий. По словам врачей, к ним регулярно обращаются пациенты, которые получили серьезные проблемы со здоровьем после приема разных БАДов.

Почему скинуть лишние килограммы не так просто? Что выбирают москвичи: худеть с усилиями и ограничениями или с помощью волшебной таблетки? Чем можно заменить БАДы?

Об этом – в программе "Москва сегодня".

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