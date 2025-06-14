Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 23:30

Общество

Участник СВО Павел Коломацкий вернулся к активной жизни после тяжелого ранения

Участник СВО Павел Коломацкий вернулся к активной жизни после тяжелого ранения

В Москве за день зафиксировали два случая падения детей из окон

Жители дома в Москве пожаловались на потоки воды в подъезде

"20 минут": деньги

Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду на выходных в Москве

Городские службы Москвы призвали горожан быть внимательными из-за непогоды

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье

Сильный ливень начался в некоторых районах Москвы

Центр Тулы затопило после сильного ливня

Синоптик Вильфанд рассказал, когда ожидаются максимальные осадки в Москве

Павел Коломацкий, участник специальной военной операции, вернулся домой по ранению и проходит реабилитацию. Сейчас он участвует в патриотическом проекте "Встречи с героем" – рассказывает школьникам и студентам о службе, боях и том, как добровольно ушел на фронт.

До мобилизации Павел служил в ОМОН и имел боевой опыт на Северном Кавказе. В зоне СВО стал командиром роты в БАРС-31. Был тяжело ранен, потерял почку и часть печени, но уже восстановил форму и вернулся к работе. Сегодня помогает другим бойцам, собирает гуманитарную помощь и делится опытом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАнастасия ТарееваЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика