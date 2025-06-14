Участник СВО Павел Коломацкий вернулся к активной жизни после тяжелого ранения

Павел Коломацкий, участник специальной военной операции, вернулся домой по ранению и проходит реабилитацию. Сейчас он участвует в патриотическом проекте "Встречи с героем" – рассказывает школьникам и студентам о службе, боях и том, как добровольно ушел на фронт.

До мобилизации Павел служил в ОМОН и имел боевой опыт на Северном Кавказе. В зоне СВО стал командиром роты в БАРС-31. Был тяжело ранен, потерял почку и часть печени, но уже восстановил форму и вернулся к работе. Сегодня помогает другим бойцам, собирает гуманитарную помощь и делится опытом.

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