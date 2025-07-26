Фитнес-эксперт Каневский назвал 5 главных причин медленного снижения веса

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему многим людям достаточно сложно похудеть и как не бросить процесс на полпути.



Избыток веса тела, или ожирение, – одна из главных проблем современности. Неудивительно, что большинство людей, которые покупают абонементы в фитнес-клуб, приходят туда именно для того, чтобы похудеть. Но далеко не все из них добиваются желаемого результата, чаще вообще прекращая тренировки. Почему так происходит и что с этим делать, разберем в этом материале.

Не хватает терпения

Снижение жировой массы тела – это длительный процесс, для которого нужно производить определенный объем работы. И чем больше у человека жировых отложений, тем длительнее будет этот путь. И именно по этой причине многие либо начинают реже ходить на тренировки, либо вообще их прекращают – им просто кажется, что нет ожидаемого результата. Помните: нормой принято считать снижение веса в районе 2–3 килограммов в месяц – именно такие показатели дают стабильный результат без какого-либо вреда для здоровья. Просто запаситесь терпением, без которого в любых видах тренировок никуда.

Неправильный режим тренировок и их интенсивность

Основным видом занятий с целью снижения жировой массы тела являются кардиотренировки (аэробные). Причем важно понимать, что если у вас действительно серьезные цели, то и заниматься нужно регулярно. А это как минимум три тренировки в неделю по 45–60 минут. В идеале – до пяти занятий в неделю, плюс необходимо больше ходить пешком, а также минимизировать использование личного транспорта, к которому теперь можно отнести электросамокаты, моноколеса и электровелосипеды. То есть нужно больше двигаться в целом, а не рассчитывать на одни тренировки. Похудение – это часть нового образа жизни.

Питание

Питание занимает 70 процентов в борьбе с лишним весом. Ведь есть люди, которые ошибочно полагают, что если начали тренироваться, то могут себе позволить есть столько, сколько и раньше. Это не так, особенно при ожирении. Да, человек увеличивает расход энергии на тренировках, но при этом стоит задача создать условия для дальнейшего снижения лишнего веса тела и после занятий. То есть питаться нужно правильно постоянно. Другими словами, придется отказаться от тех продуктов, из-за которых человек и набирал лишний вес, а это, как правило, все виды сладкого, избыток фруктов, полуфабрикаты и продукты из фастфуд-ресторанов, алкоголь.

Отсутствие силовых тренировок

Работа с мускулатурой помогает не только "строить тело", но и сжигать больше калорий. При интенсивных тренировках расход энергии настолько большой, что является прекрасным подспорьем в снижении жировой массы тела, ведь процесс "расхода" длится еще несколько часов после занятия. Это связано с тем, что, когда тренируется мускулатура, разгоняется эндокринная система, которая увеличивает синтез ряда гормонов. Они и ускоряют метаболизм. Другими словами, помимо кардиотренировок, пару раз в неделю нужно заглядывать в "качалку".

Не учитывается возраст

Важно понимать, что с возрастом скорость метаболизма ниже, а это значит, что и снижение жировой массы тела будет проходить медленнее. В целом чем мы старше, тем сложнее не только худеть, но и набирать мышечную массу тела или развивать другие качества нашего организма: выносливость, силу, гибкость. Но это не означает, что нужно отказаться от тренировок вообще. Скорее наоборот: чем мы старше, тем больше наш организм нуждается в движении, так как тренировка тела в целом будет сказываться на качестве и даже продолжительности жизни.

Другими словами, если вы человек старше пятидесяти лет, то заниматься крайне необходимо, но при условии корректно подобранной нагрузки, а также существенной корректировки питания. То есть вы не только постепенно похудеете, но и существенно повысите показатели здоровья.

Запомните: лишний вес тела – это не только эстетическая проблема. Это болезнь, которая приводит к развитию других патологий: развитию сахарного диабета, гипертонии, жировому поражению печени, повышению рисков развития инфаркта и инсульта, проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Так что, если вы страдаете от лишнего веса, у вас нет ни одной причины его сохранить, ведь на кону не просто ваше здоровье, но и жизнь.