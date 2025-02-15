"Москва сегодня": за что москвичи признаются столице в любви

По статистике, День всех влюбленных не стал массовым праздником для горожан – только один из двадцати пяти москвичей подарил валентинку. Однако у столицы есть свои преданные поклонники.

Ведущая программы "Москва сегодня" Света Доброхотова решила узнать, что именно вызывает у горожан особые эмоции. В числе признаний – Большая кольцевая линия метро, парк "Зарядье" и многое другое.

Что еще москвичи называют любимыми местами? Как меняется Ленинградский вокзал и где появится новый небоскреб? Об этом – в программе "Москва сегодня".