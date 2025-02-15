Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 11:00

Общество

"Москва сегодня": за что москвичи признаются столице в любви

"Москва сегодня": за что москвичи признаются столице в любви

Собянин обратился к ветеранам в День памяти воинов-интернационалистов

Москвичи прислали яркие кадры утреннего рассвета

Ветеран СВО открыл ферму в Подмосковье

В Лужниках проходит благотворительная акция "Почта любви"

Европейцы протестуют против добавления насекомых в еду

В Москве контролируют качество продуктов на прилавках

Нутрициолог рассказала, как выбрать и приготовить цветную капусту

В Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения

Москвичам рассказали о похолодании в выходные 15–16 февраля

По статистике, День всех влюбленных не стал массовым праздником для горожан – только один из двадцати пяти москвичей подарил валентинку. Однако у столицы есть свои преданные поклонники.

Ведущая программы "Москва сегодня" Света Доброхотова решила узнать, что именно вызывает у горожан особые эмоции. В числе признаний – Большая кольцевая линия метро, парк "Зарядье" и многое другое.

Что еще москвичи называют любимыми местами? Как меняется Ленинградский вокзал и где появится новый небоскреб? Об этом – в программе "Москва сегодня".

Читайте также
Программа: Москва сегодня
обществовидеоСветлана Доброхотова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика