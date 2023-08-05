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Город

"Москва сегодня": Московский урбанистический форум

"Москва сегодня": Московский урбанистический форум

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Главное событие года – Московский урбанистический форум. Еще никогда посетителям не предлагали столько самых разных развлечений.

Двенадцатый МУФ будет проходить до 10 сентября в парке "Зарядье", "Лужниках", Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе. В "Лужниках" гостей ждут перформансы, ночные вечеринки, выступления артистов, стендап-концерты, турниры по шахматам и шашкам, рыбалка, занятия спортом и многое другое.

Об этом – в программе "Москва сегодня".

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
Программа: Москва сегодня
городвидеоСветлана Доброхотова
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