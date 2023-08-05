"Москва сегодня": Московский урбанистический форум

Главное событие года – Московский урбанистический форум. Еще никогда посетителям не предлагали столько самых разных развлечений.

Двенадцатый МУФ будет проходить до 10 сентября в парке "Зарядье", "Лужниках", Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе. В "Лужниках" гостей ждут перформансы, ночные вечеринки, выступления артистов, стендап-концерты, турниры по шахматам и шашкам, рыбалка, занятия спортом и многое другое.

Об этом – в программе "Москва сегодня".