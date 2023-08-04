Ночные дискотеки пройдут в рамках МУФ в "Лужниках" 4 и 5 августа

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Жители и гости столицы смогут посетить ночные дискотеки на площадке Московского урбанистического форума 4 и 5 августа. Они будут проходить каждые пятницу и субботу с 21:00 до 03:00, сообщается на сайте форума.

В пятницу, 4 августа, в 21:00 начнется "Дискотека будущего", где гости смогут послушать треки артистов. На сцену выйдут L’ONE, DJ Sidorkov, DJ BAK$ и AGMA. Для москвичей также состоятся шоу роботов, световое арт-шоу и другие перформансы.

Кроме того, в 21:00 5 августа пройдет ретродискотека, на которой прозвучат хиты прошлого. На ней будут выступать Маргарита Суханкина, группа "Кар-Мэн", DJ Fonarev, DJ Groove и DJ Nils.

Вход свободный, однако необходимо пройти предварительную регистрацию на портале "Молодежь Москвы".

Ранее стало известно, что группа Uma2rman и дуэт RASA выступят на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках" в субботу, 5 августа. После их выхода начнется ночная дискотека с диджей-сетами и выступлением группы "Кар-Мэн".

В частности, в этот день гостей ждут премьера аудиовизуального перформанса, ночные вечеринки, выступления артистов, стендап-концерт, турниры по шахматам и шашкам, рыбалка, а также занятия по йоге и растяжке.

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