Uma2rman и дуэт RASA выступят на Московском урбанфоруме в "Лужниках" на выходных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Группа Uma2rman и дуэт RASA выступят на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках" в субботу, 5 августа. После их выхода начнется ночная дискотека с диджей-сетами и выступлением группы "Кар-Мэн", сообщается на сайте форума.

В этот день гостей ждут премьера аудиовизуального перформанса, ночные вечеринки, выступления артистов, стендап-концерт, турниры по шахматам и шашкам, рыбалка, а также занятия по йоге и растяжке.

"В субботу, 5 августа, гости смогут посетить экскурсию "Московская реставрация" и в сопровождении экскурсоводов осмотреть арт-объекты исторических зданий Москвы, отреставрированных за последние годы. Тему истории продолжат мастер-классы "Первые раскопки юных археологов", – говорится в сообщении.

В 21:30 на площадке у Дворца водных видов спорта пройдет аудиовизуальный перформанс "Город для каждого", во время которого гости отправятся в путешествие по технологичному городу.

В воскресенье, 6 августа, горожане смогут побывать на экскаватор-шоу и кулинарных поединках.

В шатре "Траектория роста" для детей и взрослых подготовят мастер-классы и лекции о современных профессиях. Врач расскажет о первой помощи, другие эксперты предоставят знания о построении личного бренда и об открытии продаж на маркетплейсах. Взрослые и дети смогут пройти профориентационную диагностику.

Московский урбанистический форум проходит с 1 августа по 10 сентября. Ранее сообщалось, что гости МУФ в "Лужниках" увидят пример столичного двора, обновленного по программе "Мой район", а также тренажеры, зеленые зоны и детские игровые объекты.

В качестве примера часть парка подготовили специально к МУФ, на ней создали современную площадку для занятий йогой в гамаках. Помимо этого, большую зону на форуме посвятили проекту "Питомцы в Москве", который является значимым направлением программы "Мой район". Этот проект предоставляет возможность создать новые и благоустраивать имеющиеся площадки для прогулок с питомцами.

Как пройдут первые выходные Московского урбанфорума в "Лужниках"