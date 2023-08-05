Юлия Паршута и T-Killah станут гостями тренировок на МУФ в "Лужниках" 5 и 6 августа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Проект "Спортивные выходные" отметил трехлетие в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках" 5 и 6 августа. Звездными гостями тренировок станут Митя Фомин, Стас Костюшкин, Тимур Соловьев, Артур Далалоян, T-Killah, ST, Natan и Юлия Паршута, сообщается на сайте МУФ.

Для посетителей подготовили тренировки, спортивные зоны и концерт.

Проект заработал в 2020 году. В этом летнем сезоне тренировки организуют 26 площадок в популярных местах, среди которых южный ландшафтный парк в культурно-развлекательном кластере "Остров мечты", сад Технопарка на территории инновационного центра "Сколково", крыша Южного речного вокзала, "Хлебозавод № 9", парк 50-летия Октября и причал Лужники – Центральный.

Гости фестиваля смогут побывать на зарядках, танцах, кардиотренировках, а также посетить занятия барре и стретчингом. На площадке откроются тематические фотозоны и лаундж-зона. Кроме того, жители и гости столицы покатаются на смузи-байках, балансбордах, сыграют в настольный теннис, бадминтон и текбол.

Ранее стало известно, что группа Uma2rman и дуэт RASA выступят на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках" в субботу, 5 августа. После их выхода начнется ночная дискотека с диджей-сетами и выступлением группы "Кар-Мэн".

В частности, в этот день гостей ждут премьера аудиовизуального перформанса, ночные вечеринки, выступления артистов, стендап-концерт, турниры по шахматам и шашкам, рыбалка, а также занятия по йоге и растяжке.

Как пройдут первые выходные Московского урбанфорума в "Лужниках"