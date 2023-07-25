Инвесторы построят в Москве 67 социальных объектов по договорам участия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы построят в Москве 67 школ, детских садов и поликлиник по договорам участия с городом. В реализацию проектов вложат около 92 миллиардов рублей, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Владимира Ефимова.

"В первом полугодии 2023 года город согласовал строительство 67 таких (социальной инфраструктуры. – Прим. ред.) объектов: 31 детского сада почти на семь тысяч мест, 32 школ и образовательных комплексов на 26,7 тысячи мест, а также четырех поликлиник почти на 1,8 тысячи посещений в смену", – рассказал вице-мэр.

Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего объектов возведут в ТиНАО: 10 детских садов на 2,6 тысячи мест, семь школ на 8,2 тысячи мест и две поликлиники на 1,2 тысячи посещений в день. В остальных округах города планируется возвести 48 соцобъектов, в частности, девять – в ЮАО, восемь – ЮВАО, по семь – в ВАО, ЗАО и САО.

Отмечается, что практика договоров участия появилась в Москве в 2021 году. Такие соглашение предусматривают, что девелоперы, возводя жилье, обязаны обеспечить будущих жильцов объектами социальной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в Москве назначили операторов для реализации 25 проектов комплексного развития территорий, по которым инвесторы смогут реорганизовать порядка 225 гектаров бывших промзон и неэффективно используемых участков. По итогам реализации проектов город получит порядка 50 тысяч новых рабочих мест.

