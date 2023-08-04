Москва онлайн покажет аудиовизуальный перформанс "Город для каждого" в рамках МУФ

Фото: mosurbanforum.ru

5 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть иммерсивное выступление оркестра ASTORIA и аудиовизуальный перформанс "Город для каждого" в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках".

На фасаде Дворца водных видов спорта будут показаны графика и световые проекции, посвященные жизни в Москве, ее архитектуре и технологическим достижениям.

Перформанс создали медиахудожники при участии нейросетей. В перформансе использованы переосмысленные нейросетью музыкальные произведения композитора Руслана Сабирова.

Инициатором создания шоу выступил столичный департамент информационных технологий, который представляет на Московском урбанистическом форуме павильон "Цифровые технологии Москвы" с экспозицией о главных IT-решениях города.

Смотрите прямую трансляцию 5 августа в 21:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.