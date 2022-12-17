"Москва сегодня": система быстрых платежей будет доступна на всех станциях БКЛ

Система быстрых платежей будет действовать на всех новых станциях Большой кольцевой линии столичного метро, которые откроются в начале следующего года. На этой неделе начались тестовые пуски на участке от Севастопольской до Каширской. Этот участок поможет разгрузить транспортный узел на юге зеленой ветки метро.

Из-за реставрации тоннеля закрыт участок от Автозаводской до Орехово. Для пассажиров запустили бесплатные автобусы. Насколько они справляются? И что еще скрасит ожидание москвичей, пока закончатся работы? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.