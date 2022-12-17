МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:00

Транспорт

"Москва сегодня": система быстрых платежей будет доступна на всех станциях БКЛ

"Москва сегодня": система быстрых платежей будет доступна на всех станциях БКЛ

Московское метро стали чаще дезинфицировать из-за распространения гриппа и ОРВИ

В Москве презентовали обновленную карту развития метро и МЦД

Схема движения на Кольцевой линии метро изменят в период с 2 по 7 января

"Актуальный репортаж": новый терминал заработал в Домодедове

Почти восемь миллионов поездок совершили пассажиры столичного метро 15 декабря

Новости часа: ООН зафиксировала ограничение доступа к воде в Донецке

Авиакомпания iFly сообщила, что ищет способы вернуть туристов из Египта

Новости часа: в результате обстрела Лантратовки со стороны ВСУ погибли 11 человек

Меры санитарной безопасности усилили в общественном транспорте Москвы

Система быстрых платежей будет действовать на всех новых станциях Большой кольцевой линии столичного метро, которые откроются в начале следующего года. На этой неделе начались тестовые пуски на участке от Севастопольской до Каширской. Этот участок поможет разгрузить транспортный узел на юге зеленой ветки метро.

Из-за реставрации тоннеля закрыт участок от Автозаводской до Орехово. Для пассажиров запустили бесплатные автобусы. Насколько они справляются? И что еще скрасит ожидание москвичей, пока закончатся работы? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Москва сегодня
транспортметровидеоСветлана Доброхотова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика