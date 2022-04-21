"Москва сегодня": в столице заработал велопрокат

В Москве с 18 апреля заработали пункты велопроката. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Сервис пользуется большим спросом, поэтому сеть и количество велосипедов постоянно увеличиваются. В 2022 году москвичам будут доступны более 7,5 тысячи велосипедов, включая 500 электрических, а станций будет свыше 700.

Взять напрокат велосипед, веломобиль, самокат или арендовать пару роликовых коньков и лонгборд можно в 26 парках столицы. Большинство пунктов проката летнего транспорта уже открылись, а остальные будут ждать москвичей с 1 мая. Об этом – в программе "Москва сегодня".