"Москва сегодня": две поликлиники открыли после реконструкции в столице

В Москве 14 февраля после ремонта заработали сразу две поликлиники в разных районах города. Это здание филиала № 4 городской поликлиники № 191 в районе Гольяново и филиал № 2 детской городской поликлиники № 12 в Орехово-Борисове Северном.

В поликлинике № 191 на Амурской улице с ремонтом справились чуть больше, чем за год. Здание почти полностью перестроили. Обновили фасад, поменяли инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, а также установили новые лифты и кондиционеры.

Поменяли в поликлинике и оборудование. Всего закупили почти 1 200 новых аппаратов. Полностью обновили и укомплектовали кабинеты офтальмолога и лора. Кроме того, в здании сделали новые кабинеты. Например, всех пациенток старше 35 лет ждут на маммографию. Также в новых поликлиниках предусмотрен отдельный вход для пациентов с симптомами ОРВИ.

Только в этом году планируют провести реконструкцию 100 поликлиник. Больше чем в 50 зданиях работы уже идут, а для 68 собираются подготовить документы. Помимо открытых поликлиник, 34 поликлиники работают по новому Московскому стандарту в новых стенах.

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