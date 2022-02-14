Вирусолог назвал наиболее опасные места для свиданий в День святого Валентина

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что в День святого Валентина из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон" лучше всего обойтись без свиданий в людных местах и ламинированных открыток.
По мнению эксперта, из-за эпидобстановки безопаснее всего организовать свидание по удаленке с помощью интернета или устроить встречу на открытом воздухе.
"Кроме того, вирус хорошо сохраняется на поверхности стекла и металла. Теоретически, если официант болен коронавирусом и вирусы от него попали на столовые приборы и посуду, посетители могут заразиться", – предупреждает специалист.
Говоря о цветах, которые обычно дарят на День влюбленных, врач посоветовал просить флористов упаковывать букет в обычную или крафтовую бумагу. Это связано с тем, что вирус на ней не задерживается, объяснил собеседник Москвы 24.
"Букет может оказаться фомитом – предметом, загрязненным вирусными частицами. Вдохнуть их с цветка невозможно. Но вирус может долго сохраняться на упаковочной пленке, с нее он может попасть на человека. Поэтому безопаснее упаковывать букет в бумагу. К волокнам целлюлозы вирус прилипает более плотно, его оттуда просто не отодрать", – сказал доктор Болибок.
Примерно тот же принцип работает и с валентинками, которые принято дарить на 14 февраля, обратил внимание специалист.
Эксперт напомнил, что коронавирус активно передается от человека к человеку через поцелуи. Однако от того, какой это поцелуй, зависят шансы заболеть, отметил врач.
"Если это поцелуй в губы, передача коронавируса почти гарантирована. Это связано с тем, что вирус находится в слюне. Когда это милый поцелуй в щечку и если еще ее и продезинфицировать после этого, передачи коронавируса не будет. Однако это все равно очень близкий контакт, и здесь вступает в действие аэрозольный путь передачи. Даже при дыхании у человека выделяется небольшое количество аэрозоля, и его вполне достаточно, чтобы на близком расстоянии заразить своего партнера", – рассказал врач – аллерголог-иммунолог.
Во время разговора на свидании нужно помнить, что при беседе частицы вируса распространяются на 1,5–2 метра, подчеркнул специалист. При кашле – до 5 метров, при чихании – до 10 метров, добавил он.
"Если человек запел, то у него аэрозоль может разлетаться как при чихании – на 10 метров", – подчеркнул врач.
Во время интимных отношений вирус передается воздушно-капельным путем, указывает собеседник Москвы 24. Слухи о том, что коронавирусом можно заразиться половым путем, эксперт опроверг. Он отметил, что эта гипотеза научно не доказана.
"В целом наиболее безопасная ситуация, когда у человека есть свежая прививка. Такие люди могут чувствовать себя более-менее защищенными. Под свежей я подразумеваю прививку, которая была сделана за последние три месяца", – резюмировал доктор Болибок.
Ранее аналитики назвали самые популярные подарки россиян к 14 февраля. Среди них оказались наборы косметики, сладости и бокалы для вина. При этом в Москве и Санкт-Петербурге самым популярным подарком на День святого Валентина оказались цветы.
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