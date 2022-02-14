Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире. Задать их можно с помощью специальной формы на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме текста, будет возможность записать видео. В заявке необходимо указать имя, адрес электронной почты и выбрать тему. Прямой эфир состоится на телеканале "ТВ Центр" 2 марта в 20:00. Эфир также будет транслироваться на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее Сергей Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров.

Также намечено строительство трех новых и реконструкция семи существующих ж/д станций. В их числе – Тимирязевская и Окружная МЦД-1, Печатники и Марьина Роща МЦД-2, а также Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной Городок, Очаково и Минская будущего четвертого диаметра.

Помимо этого, в текущем году будет обновлен парк общественного транспорта: в город поставят 450–500 электробусов, 50–100 трамваев, 336 вагонов метро и 400 вагонов пригородных поездов. В Красной Пахре построят крупнейший в Европе автопарк для электробусов.

