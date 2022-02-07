"Москва сегодня": предприятия столицы пригласили на практику 50 студентов

50 человек получили возможность пройти стажировку и трудоустроиться на столичных предприятиях по итогам студенческой недели "Моспром studweek".

Она проходила в Москве с 11 по 18 декабря. Около 1,5 тысячи учащихся столичных технических вузов приняли участие в хакатоне. После быстрых собеседований 40 учащихся пригласили на второй этап. Также для студентов провели более 50 экскурсий по московским предприятиям.

Среди предприятий, готовых взять к себе студентов в качестве практикантов или сотрудников, – производитель кабельной продукции "Москабельмет", разработчик микрочипов "Микрон", НПО "Наука" и многие другие. Об этом – в программе "Москва сегодня".