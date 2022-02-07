Москвичи показали раскачивающегося на ветке пса

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

В Москве в Ферганском проезде заметили пса, который раскачивался на ветке. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.